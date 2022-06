Testes de COVID-19 podem ser agendados pela PBH diariamente, às 16h

Agendamentos são feitos através do portal da Prefeitura a partir das 16h, todos os dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com o aumento nos casos de COVID-19 em Belo Horizonte, a procura por testes tem aumentado significativamente na cidade. Com isso, alguns cidadãos podem ter dificuldades em agendar a realização dos exames. Atualmente as vagas estão sendo liberadas todos os dias às 16h, com horários para marcação para o dia seguinte, conforme informado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).









A realização dos exames de detecção da COVID-19 é uma parceria da SMSA com as instituições de ensino. Conforme informado, a oferta diária por instituição depende do número de pessoas na escala, sendo respeitado o número mínimo de testes pactuados. Com isso, há dias em que são ofertados mais de 800 testes por dia.





Após a realização da marcação o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.





Confira os endereços para a realização de exames:





FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h);

Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h);

UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30);

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - Alameda Ezequiel Dias 275, Centro (8h às 16h30);

UNA Unidade Aimorés: Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes (8h às 16h30).





O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações. Os agendamentos são feitos online pelo portal da Prefeitura.





O órgão municipal também ressalta que os cidadãos sintomáticos podem fazer o exame para a detecção da COVID-19 nos 152 Centros de Saúde e 9 Unidades de Pronto Atendimento da cidade.





Procura por testes dobrou em 30 dias