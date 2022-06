COVID: BH registrou nos últimos quatro dias 41% do total de mortes de maio

O aumento de casos nas últimas semanas fez com que prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte recomendassem o retorno do uso de máscaras e de medidas sanitárias em ambientes fechados. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Boletim COVID

Nos últimos quatro dias, Belo Horizonte confirmou 2.617 novos casos de infecção e 12 mortes decorrentes do novo coronavírus. As mortes registradas somente nos últimos quatro dias são equivalentes a 41% das 29 mortes registradas pela prefeitura no mês passado.O aumento dos números de casos de contágio nas últimas semanas fez com que a capital e cidades da Região Metropolitana recomendassem que as pessoas voltem a usar máscaras em locais fechados, como shoppings, cinemas, salas de aulas, teatros, elevadores e escritórios.A variante Ômicron, relatada pela Organização Mundial da Saúde em novembro do ano passado, possui maior transmissibilidade e é disseminada mais facilmente, segundo o Instituto Butantan. Quem estiver com o esquema vacinal completo corre menos risco de morte que os não vacinados.Especialistas indicam que idosos, não vacinados e pessoas com comorbidades também façam uso da máscara em locais abertos que tenham um grande fluxo de pessoas.O boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte é atualizado a cada quatro dias. Sendo que, neste ano, já registrou 88.841 casos de contágio de COVID-19 e 590 óbitos.Em relação à vacinação, 95% da população da capital mineira recebeu a primeira dose, 87,2% a segunda dose. A primeira dose de reforço foi aplicada em 64,5%, enquanto a segunda dose de reforço só chegou a 7%, segundo os dados.