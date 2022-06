COVID: BH depende de envio de doses para ampliar grupo da quarta dose

Na última sexta-feira (3/6), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação vacinal para pessoas de 50 a 59 anos; BH precisa de 324 mil doses da vacina contra a COVID-19 para imunizar esse público (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte informou que aguarda que o governo de Minas envie novas remessas da vacina contra COVID-19 para aplicar a quarta dose ou segunda dose de reforço do imunizante em pessoas com mais de 50 anos. Na última sexta-feira (3/6), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação vacinal para esse grupo.





Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é necessário 324 mil doses para imunizar com a quarta dose ou segunda dose de reforço o público de 50 a 59 anos. A capital mineira reafirmou a disponibilidade de pessoal e todos os insumos necessários para a continuidade do processo.









A quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra o novo coronavírus, será administrada quatro meses após a última dose do esquema vacinal, independente do imunizante aplicado. Segundo a SES-MG, as cidades são responsáveis pela operacionalização da campanha e devem realizar o planejamento do território, de acordo com a realidade local.

Negociação com o Ministério da Saúde

No dia 27 de maio, o secretário da Saúde, Fábio Baccheretti, durante entrevista coletiva, explicou que Minas pretendia ampliar o grupo de pessoas que receberiam a terceira dose ou segunda dose de reforço . A medida está associada a perda de validade, a médio prazo, das vacinas estocadas pelo Governo Federal.





“Existe um risco a médio prazo de as vacinas que estão com o Governo Federal perderem a sua validade e, por isso, estamos tentando convencê-lo da importância de ampliar a quarta dose”, explicou.





Desde então, o estado está buscando negociar a administração de doses com o Ministério da Saúde. “O Governo Federal liberou a segunda dose de reforço para pessoas com mais de 80 anos, e Minas, que tinha estoque de vacina, reduziu essa cobertura para 60 anos. Levaremos para resolução do Ministério da Saúde a utilização das vacinas, a fim de ampliar o público-alvo, tendo em vista o tempo da terceira dose”, afirmou Baccheretti.





O secretário destacou que, conforme os estudos ligados à vacina contra COVID-19, a terceira dose (ou primeira de reforço) é eficaz na proteção . “Não há perda de imunidade a curto prazo e, desse modo, essa população está protegida. Porém, acreditamos que a quarta dose fará diferença”, informou.





O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério da Saúde e aguarda resposta.