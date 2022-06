Greve dos professores: escolas registram funcionamento normal

As aulas no Colégio Marista aconteceram normalmente na manhã desta segunda-feira (06/06) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Mesmo com a greve marcada para esta segunda-feira (06/06), escolas particulares de Belo Horizonte registraram funcionamento normal durante a manhã. A reportagem do Estado de Minas visitou o Colégio Santo Agostinho, no Centro da capital, e o Colégio Marista, no Bairro São Pedro, e as duas instituições estão tendo aulas.

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe) informou que está fazendo um balanço com todas as instituições de ensino associadas, mas que, até o momento, não registrou informações sobre a paralisação. O sindicato ainda apontou que “nenhuma das instituições confessionais católicas do estado parou hoje”.

Os alunos do Colégio Santo Agostinha entraram no horário normal para a aula nesta segunda (06/06) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Na quarta-feira (1º/06), os professores das escolas privadas da capital se reuniram na Assembleia Legislativa e optaram por entrar em greve. Os professores reivindicam uma recomposição salarial de 19,7%, acrescida de 5% de ganho real, além das perdas inflacionárias. A manifestação estava marcada para ter início nesta segunda.