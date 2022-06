Frio intenso volta a BH e madrugada registra 10ºC

Dia é de temperaturas mais baixas em BH, sem previsão de chuva (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A segunda-feira (06/6) amanhece ainda com temperaturas mais baixas na capital. A mínima registrada em Belo Horizonte foi de 10,9°C, na estação Cercadinho, região Oeste, e a máxima prevista hoje é de 24°C. A sensação térmica foi de 9ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A temperatura mínima no estado foi registrada na cidade de Caldas, no Sul de Minas, com 5°C, e a máxima é esperada para o Triângulo Mineiro e Norte de Minas, com 31°C.





Ao longo desta terça-feira (07/6) os termômetros começam a ter ligeira elevação no estado, com previsão de mínima de 7°C em Minas. A massa de ar frio que se posicionou no oceano e tem abaixado as temperaturas se dispersa a partir de quarta-feira.





Não há previsão de chuva em Minas Gerais. Nesta terça, há variação de nebulosidade e possibilidade de névoa úmida na faixa leste do estado, Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Sul de Minas.