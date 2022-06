Vídeo: mulher comete injúria racial no metrô de BH e acaba presa

Uma mulher foi presa neste domingo (5/6) após cometer injúria racial contra três pessoas de uma mesma família no metrô de Belo Horizonte. As agressões tiveram início assim que as vítimas embarcaram no trem na Estação Central e seguiram até a Estação Santa Inês, quando guardas retiraram a acusada e relataram o caso à Polícia.



Vários passageiros do metrô gravaram vídeos no momento em que a autora começou a fazer piadas de cunho racista. Alguns mais exaltados se revoltaram com a situação e ameaçaram agredir a mulher, mas foram contidos por outras pessoas.



As vítimas das ofensas - um casal e a filha - entraram no metrô depois de curtirem a manhã na Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Uma das mulheres chegou a bater boca com a acusada.





LEIA MAIS - Mulher é presa acusada de crime de injúria racial no Centro de BH





LEIA MAIS 17:18 - 02/06/2022 Vereador denuncia ameaças e injúrias raciais após atropelamento de cachorro

19:26 - 03/05/2022 Polícia indicia jovem negro e gay por injúria racial e homofobia em JF

20:23 - 04/04/2022 Mulher xinga garçom e é presa por injúria: 'Cala a boca preto de bosta'



“Ela foi muito agressiva em sua fala. Falava assim com meus pais e minha irmã: 'Olha minha pele e olha as suas'. Foi do nada. Ninguém fez nada com ela. Foi tudo muito triste e revoltante”, afirmou a estudante Isadora Rodrigues, de 22 anos, parente dos familiares.



No momento em que a confusão se intensificou, o maquinista ameaçou parar o trem se a acusada não descesse do vagão. Guardas do metrô intervieram na situação após a família chegar à Estação Santa Inês em um intervalo de aproximadamente dez minutos. Nas imagens, é possível ver a agressora afirmando “eu sou racista”. Além disso, segundo versão das vítimas à Polícia, ela declarou que “não gostava de pretos”, que “o sangue que corria na veia dela não era o mesmo deles” e que “os crioulos deveriam morrer” e “não deveriam estar no metrô”.“Ela foi muito agressiva em sua fala. Falava assim com meus pais e minha irmã: 'Olha minha pele e olha as suas'. Foi do nada. Ninguém fez nada com ela. Foi tudo muito triste e revoltante”, afirmou a estudante Isadora Rodrigues, de 22 anos, parente dos familiares.No momento em que a confusão se intensificou, o maquinista ameaçou parar o trem se a acusada não descesse do vagão. Guardas do metrô intervieram na situação após a família chegar à Estação Santa Inês em um intervalo de aproximadamente dez minutos.



Mulher foi acusada de injúria racial contra uma família no metrô de BH (foto: Reprodução)



Sentimento de revolta

Isadora ressaltou que seus pais e sua irmã ficaram abalados e com sentimento de revolta. “A mulher começou a fazer comentários racistas do nada. Minha mãe chorou muito. Outras pessoas se sentiram ofendidas no metrô. Aguentar isso em 2022 é muito complicado”.