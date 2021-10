Mulher é presa acusada de crime de injúria racial no Centro de BH

Uma mulher foi detida pela Guarda Municipal de Belo Horizonte por suspeita de crime de injúria racial na manhã desta quarta-feira (27/10).

O crime foi registrado na rua dos Guaicurus, próximo ao número 644, no Centro da capital, quando os agentes da Guarda Municipal foram acionados por um homem J. T. P. S, de 32 anos, que relatou ter sido impedido de entrar em um estabelecimento comercial por causa de sua cor.De acordo com a vítima, a ação partiu de uma mulher, M. F. L., de 45 anos, que o insultou com palavras de baixo calão.