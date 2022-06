Vereador denuncia ameaças e injúrias raciais após atropelamento de cachorro

Em reunião na noite dessa quarta-feira (2/6), na Câmara Municipal de Uberaba (CMU), o vereador Pastor Eloisio (PTB) preferiu não entrar em detalhes sobre o atropelamento e morte de cachorro, com omissão de socorro , mas sim denunciar as injúrias raciais e ameaças de morte que ele e sua família vêm sofrendo após as imagens do atropelamento viralizarem na internet. A suspeita é de que o cachorro tenha sido atropelado pelo carro do parlamentar.