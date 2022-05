Carro atropela e mata cachorro; suspeito não presta socorro

Reprodução de vídeo de WhatsApp mostra momento do atropelamento do cachorro (foto: WhatsApp/Divulgação) Um vídeo de atropelamento de um cachorro que acabou morrendo e o motorista não parou para prestar socorro em Uberaba, no Triângulo Mineiro, viralizou nas redes sociais e grupos de WhatsApp. O fato aconteceu no último domingo (29/5), no Bairro Jardim Maracanã.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para apurar de crime de maus-tratos ao animal.

A suspeita é de que o carro que atropelou e matou o cachorro é do vereador Pastor Eloisio (PTB). A reportagem do Estado de Minas procurou o parlamentar, mas ele não se pronunciou sobre o caso.



Segundo a Rádio JM, Eloisio disse que vai se pronunciar somente nesta quarta-feira (1º/6), no plenário da Câmara Municipal de Uberaba (CMU).

Foto da cadelinha com pedido de justiça circula nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Divulgação) Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal grava vídeo

Vereadores de Uberaba que fazem parte da Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal gravaram um vídeo que está circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp.



“Este carro seria supostamente de um vereador. Nós tentamos entrar em contato com o mesmo, mas ele não respondeu”, diz o relator da comissão, o vereador Caio Godoi (Solidariedade), no início do vídeo.

Já a vereadora Rochelle Gutierrez (PP), também no vídeo, disse que a comissão, da qual é suplente, produziu um ofício solicitando às empresas próximas imagens do atropelamento. “Não podemos julgar ninguém sem ter certeza, mas o responsável tem que ser punido”, destacou Rochelle.

Por meio de suas redes sociais, a presidente da Comissão, Denise Max, lamentou o ocorrido. "Infelizmente, um cachorrinho foi atropelado e o motorista não prestou socorro. É muito importante citar que nós, vereadores, não temos poder investigativo, e a Polícia Civil já está cuidando do caso. A Comissão do Bem-Estar Animal, da Câmara Municipal de Uberaba oficiou a empresa do local, a fim de receber a imagem das câmeras de segurança.”

A vereadora pede ajuda de possíveis testemunhas. "Caso você conheça alguém que testemunhou o ocorrido ou que possua algum material sobre o fato, encaminhe-nos que iremos passar tudo para os responsáveis pela investigação. O autor não pode ficar impune!”