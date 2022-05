Vídeo: Corpo de Bombeiros salva cachorro preso em tubulação de água em MG

Para conseguir resgatar o animal, o Corpo de Bombeiros teve que quebrar o piso e o cano aos poucos até chegar ao ponto no qual o filhote estava (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros resgatou, neste domingo (22/5), um filhote de cachorro preso dentro de uma tubulação de água pluvial em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

A corporação foi acionada por volta das 10h26 e, quando chegou à residência, foi informada pelo dono do animal que um dos filhotes da sua cachorra de estimação havia caído dentro da tubulação e ficado preso.







Após quebrar parte da estrutura para acessar o interior do cano, o homem não conseguiu resgatá-lo e decidiu acionar o socorro.





Após chegarem ao local, os militares escutaram o choro do filhote. Inicialmente, a equipe fez a inspeção na tubulação – desde o seu princípio até a próxima caixa de passagem.

“Devido ao fato da tubulação ser estreita e estar abaixo de alguns centímetros de concreto, a forma encontrada para o resgate do animal foi quebrar o piso e o cano aos poucos, mas sem que corresse o risco de feri-lo”, explicou a assessoria do Corpo de Bombeiros, destacando que os necessários danos na estrutura foram autorizados pelo proprietário do imóvel.

Nesse sentido, as operações prosseguiram, por aproximadamente uma hora, até o cachorro ser resgatado a cerca de seis metros do início do acesso criado. Conforme a corporação, ele não ficou ferido.