COVID: como fica o cronograma da vacinação em BH nesta segunda-feira (6/06)

Todos os públicos que já foram convocados podem se vacinar durante a campanha de repescagem, de segunda a sexta em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Todos os grupos já convocados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) podem se vacinar contra a COVID-19 na capital, nesta segunda-feira (06). A repescagem é de segunda a sexta-feira e os locais de vacinação variam conforme a faixa etária e grupo que se enquadra.









A terceira dose, também chamada de primeiro reforço, foi liberada para adolescentes (entre 16 e 17 anos), pessoas com mais de 18 anos e gestantes e puérperas a partir de 12 anos. Para receber o reforço é preciso respeitar o intervalo de 4 meses entre as doses.





Aqueles que se vacinaram com Janssen na primeira dose, que é de aplicação única, devem esperar somente dois meses para receber o reforço.





A quarta dose, ou segundo reforço, já foi liberada em Minas Gerais para pessoas com mais de 60 anos e também com alto grau de imunossupressão . Pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida podem se cadastrar no site da PBH para receber a vacina em casa.





Os índices disponíveis no último boletim epidemiológico de Belo Horizonte, emitido no dia 3 de junho, mostram que 87,1% da população total se vacinou com as duas doses e 64,1% estão com o primeiro reforço. Até o momento, 6,8% da população se imunizou com a quarta dose de vacina.









*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais Todos os locais disponibilizados pela PBH para vacinação, conforme grupo etário ou de prioridade, estão listados no site da Prefeitura . É importante conferir o local antes de sair de casa para se vacinar, já que os pontos de vacinação são dinâmicos e alteram diariamente.