COVID-19: Estado amplia quarta dose para mineiros acima de 60 anos

“O Estado confirmou a inclusão de idosos com mais de 70 anos, mesmo com o Governo Federal delimitando para pessoas a partir de 80. No entanto, existe mais de 1,5 milhão de cidadãos que não receberia a vacinação, por conta da idade. Por isso, vamos iniciar o inverno com mais um grupo vulnerável vacinado”, disse Fábio.





É importante salientar que imunossuprimidos já tomaram a quarta dose. Por isso, idosos que já tomaram a primeira dose de reforço de COVID--19, há mais de quatro meses podem tomar a segunda, ou a quarta dose quando somadas todas as convocações.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais