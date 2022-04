Minas Gerais tem pandemia controlada, garante SES

Secretário de Estado de Saúde confirmou na manhã desta sexta-feira (29/4) que pandemia está controlada em Minas Gerais (foto: Reprodução/Agência Minas)



Com a queda nos índices dos casos de COVID-19 em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES-MG), garante que no momento atual a pandemia está controlada. De acordo com o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, nos últimos sete dias Minas teve 15 casos da doença para cada 100 mil habitantes, o que indica nível de controle.















Na ocasião, o secretário afirmou que outro dado positivo no estado é o de testes PCR-RT negativos para COVID-19. "Próximo ao pico da ômicron a gente tava com muita positividade dos testes. A maior parte das pessoas que estavam com síndrome respiratória aguda grave ou sintomas gripais era COVID-19, hoje não. Se você estiver ao lado de alguém gripado, a chance de ser COVID é menor do que qualquer outro vírus", afirmou o secretário.





Ainda conforme o Baccheretti, os níveis de transmissão e circulação da COVID-19 estão equivalentes ao início da pandemia. "O vírus está circulando muito menos hoje. Existe o aumento de doenças respiratórias já em crianças, a gente estava vendo os hospitais enchendo mais de doenças respiratórias, isso vai acontecer ainda com o início da frente fria, mas a maior parte dos casos não são casos de coronavírus", aponta.





Além disso, o número de pacientes, sobre solicitações e internações também tem se mostrado positivo no estado. No momento atual, os índices de ocupação de leitos não tem mais apresentado um número expressivo de internações.





Conforme o secretário, 816 municípios mineiros dos 853 não contabilizam mortes por COVID-19 nos últimos sete dias. 781 municípios quando observado os últimos 15 dias e 678 nos últimos 30 dias. "Os óbitos irão continuar caindo nos próximos dias", aponta Fábio Baccheretti.





Em relação a vacinação, o estado de Minas tem 83% da cobertura vacinal com duas doses ou dose única. Já sobre a dose de reforço o estado está próximo de 58%.





De acordo com o secretário, o aumento da cobertura vacinal foi um fator fundamental para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado . "O vírus está circulando muito pouco, então é seguro confirmar a desobrigação das máscaras", pontuou.









"Quem quiser usar máscara, não estiver preparado para tirar a máscara do rosto, se sinta à vontade, não existe nenhum constrangimento em usar", finalizou Baccheretti.