Publicado decreto que desobriga o uso de máscaras em locais fechados de BH

O uso da máscara ainda é obrigatório no transporte público, vans escolares e unidades de saúde (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O decreto que libera do uso de máscaras de proteção em locais fechados de Belo Horizonte foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta quinta-feira (28/04).

uso passa a ser opcional na maior parte dos locais fechados da capital. Fica mantido o uso de máscara em estabelecimentos de saúde, dentro de ônibus, metrô e nas estações de embarque e desembarque, além do transporte escolar.

O uso da proteção era obrigatório na capital desde o dia 22 de abril de 2020.

Mesmo com a liberação, o prefeito Fuad Noman (PSD) e a secretária de Saúde, Cláudia Navarro, fizeram apelos aos pais para vacinar os filhos. Dados do início da semana mostram que apenas 5,9% dos jovens entre 5 e 11 anos receberam a segunda dose de imunização.

Cláudia Navarro também afirmou que a apresentação de teste negativo de COVID-19 e/ou comprovante de vacinação não será mais obrigatória em eventos esportivos e culturais.

“Os protocolos, toda epidemiologia analisada, pelo nível técnico, isso não é uma decisão política, é uma decisão técnica epidemiológica e a própria equipe técnica não está esperando um aumento de contaminação. Mas isso vai ter que ser observado.”, disse ela em entrevista coletiva.

O Governador de Minas, Romeu Zema, confirmou nesta quarta-feira (27/04) que o uso de máscaras de proteção em locais fechados não será mais obrigatório no estado a partir de domingo (1º/05).