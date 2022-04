Santuário Arquidiocesano, em BH, inaugura a Via do Peregrino

Calçadão foi construído na Rua Restinga, agora batizada Via do Peregrino (foto: SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SÃO JUDAS TADEU/DIVULGAÇÃO) Homens e mulheres de fé em São Judas Tadeu podem pisar com mais segurança e conforto, a partir desta quinta-feira, 28, no entorno do templo dedicado ao "santo das causas impossíveis”, que tem seu dia votivo celebrado com missas de duas em duas horas, a partir das 6h.

Após sete meses de obras, está pronta e aberta ao público a Via do Peregrino no Santuário Arquidiocesano São Judas, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O acesso pavimentado fechou o trânsito na Rua Restinga, agora usada apenas pelos pedestres e batizada com novo nome.





À frente da empreitada conduzida com doações dos fiéis, o pároco e reitor do santuário, padre André Lage de Alvarenga, com experiência em gerenciamento de projetos, diz que o serviço ficou melhor do que o esperado.





Para marcar a inauguração da Via do Peregrino e o Centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, há uma placa com a citação bíblica do livro Êxodo (3,5), que ilustra bem o cenário: “Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado”. E mais: “Por ocasião do Ano Jubilar da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, inauguramos a Via do Peregrino para acolher, sempre mais e melhor, o Povo de Deus e animar a ação pastoral evangelizadora do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu”.

O texto é assinado pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pelo reitor padre André Lage.

CAMINHO NOVO

O projeto contemplou a retirada de seis postes da Rua Restinga para garantir a iluminação subterrânea e pôr fim à poluição visual causada pelos fios. O trecho tem agora pavimentação unificada com piso intertravado (blocos de concreto pré-fabricado), o que significa eliminação dos passeios.





As obras fazem parte de um plano diretor do santuário, que, em tempos pré-pandemia, recebia, em média, 100 mil pessoas na festa do padroeiro, em 28 de outubro. Em entrevista ao Estado de Minas em outubro de 2021, quando estavam começando as obras, o reitor informou: "Participei, em 2013 e 2014, das reuniões que definiram as diretrizes para o santuário. Na época, era vigário paroquial aqui e primeiro responsável pela parte administrativa na Mitra Arquidiocesana. Posso dizer que a ideia de construir a Via do Peregrino partiu do arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo."





O calçadão fica entre a igreja e o velário. "Temos certeza da importância da via na mobilidade de todos, especialmente idosos e pessoas com limitações. O benefício será geral”, assegura o reitor. O projeto elevou as travessias no cruzamento das ruas Macaé e Geraldo Faria de Souza, "com a finalidade de diminuir o impacto na circulação de veículos e dar mais segurança e conforto a toda a comunidade".

Na esquina com a Rua Jussara, a via para os peregrinos avançou alguns metros, de forma a não confundir os motoristas que trafegam nessa segunda rua.

MAIOR FESTA

As festividades em louvor a São Judas Tadeu são as maiores no âmbito da Arquidiocese de Belo Horizonte (28 municípios em seu território). Em 28 de outubro, a média é de 100 mil pessoas passando pelo templo do Bairro da Graça ao longo do dia, durante as 13 missas.

"Em 2014, vieram 140 mil pessoas, o recorde. Mas todo dia 28, dia votivo, são celebradas nove missas, e o movimento é intenso também. Por isso se torna necessária uma melhor estrutura para recepção aos fiéis ", disse o reitor.