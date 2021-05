Projeto arquitetônico resgata imóveis históricos na Avenida Brasil

Construídos pela família italiana Gasparini no início do século 20, os imóveis têm estilo associado ao Art Déco e passam a conviver com o novo edifício, que oferece apartamentos de um e dois quartos. Entre eles, um boulevard convida a um passeio %u201Cpelo tempo%u201D (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)







Anos de abandono resultaram na degradação da pintura, reboco se esfacelando e até árvores nascendo semeadas por pássaros entre os tijolos centenários das fachadas. Do desgaste sofrido por décadas à restauração para resgate histórico, o conjunto de sete edificações da Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia (Região Leste), entre os números 299 e 311, ressurge mais uma vez como um segmento da memória de uma das regiões mais antigas de Belo Horizonte. Os sinais de alerta que o abandono traz e que já resultaram no arruinamento de edificações antigas da capital mineira foram interrompidos a partir de 2018, com recursos de um projeto imobiliário que culminou com o tombamento municipal para a sua proteção, na última quarta-feira (19/5).

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O dossiê de tombamento englobou edifícios da Avenida Brasil números 299, 301, 303, 305, 307, 309 e 311, pertencentes ao Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências. As construções originais foram erguidas pela família italiana Gasparini, que chegou ao Brasil em 1896 e veio se instalar, anos depois, no sobrado da esquina da Avenida Brasil com Rua Padre Marinho, atual número 311.

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

“A data precisa da construção não pôde ser verificada, mas há registros do seu início em 1902. Além desse sobrado, a família construiu outros imóveis na região, alguns já demolidos e outros objetos do dossiê em análise”, observa a socióloga e professora da PUC Minas Luciana Teixeira de Andrade, uma das responsáveis pela análise do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH).

Como mostra o dossiê, desde a sua chegada até os dias atuais, a família Gasparini se dedicou à construção civil. “Uma marca da maioria das suas edificações era o pavimento superior, destinado à moradia, e o inferior ao comércio”, aponta a avaliação da socióloga. Um conceito semelhante foi mantido pelas construtoras Somattos e Patrimar, que adquiriram as edificações históricas, as restauraram e inseriram em um empreendimento habitacional moderno, chamado Home Residence, com 24 andares e situado na Rua Padre Marinho. As construções terão mantidas as suas funções comerciais e todo o projeto, segundo as empresas, buscou harmonizar o novo e o antigo.

O primeiro imóvel em análise, em estilo associado ao art déco, é uma edificação geminada de dois pavimentos, térreo e superior, que compõem hoje os números 299 (térreo), 301 (pavimento superior), 303 (térreo) e 305 (pavimento superior). “A fachada da edificação preserva praticamente todos os detalhes da composição original, tendo sido restaurada e reestruturada em conformidade com projeto previamente analisado e aprovado pelo órgão gestor do Patrimônio Cultural em 2018/2019, como contrapartida para a aprovação do empreendimento localizado em lote adjacente, na porção posterior do conjunto em análise no dossiê”, diz o relatório do CDPCM-BH.

Ao lado dos primeiros edifícios, no meio do lote, fica um prédio de três pavimentos também filiado ao estilo art déco, com os números 307 e 309. Já o sobrado de tijolos aparentes localizado na esquina da Avenida Brasil com a Rua Padre Marinho tem as fachadas principais no alinhamento do lote, dois degraus acima do nível do passeio para acesso no número 311.





HARMONIA O processo de restauro não foi fácil devido ao estado de degradação pelo qual as construções passaram por anos, sem obras significativas. “Quando recebemos as estruturas, a condição era péssima, praticamente de abandono”, destaca a coordenadora de projetos da Somattos, Martha Leão. Tanto os ambientes externos quanto os cômodos necessitavam de intervenções para voltar a exibir as características originais ou o mais próximo dessas condições.

“No início do processo de restauro encontramos muita coisa quebrada, algumas que nem mais eram fabricadas. As esquadrias estavam avariadas, o teto tinha aberturas, o telhado estava com falhas e telhas quebradas, os pisos tinham buracos, as portas não funcionavam, as luminárias também tiveram de ser recompostas de acordo com o projeto original aprovado pelo CDPCM-BH. Mantivemos as entradas e até as luminárias originais ou muito próximas do que seriam para assim conservar o padrão original”, descreve Leão.

A preocupação em conservar as características do projeto dos Gasparini sustentou todas as ações e tudo precisava ser aprovado e acompanhado pelo CDPCM-BH. “Mantivemos toda a composição original possível, e, na parte onde não foi possível, procuramos materiais próximos ao original ou que tivessem confiabilidade entre moderno e antigo, mantendo a tendência da edificação, ainda que tendo uma estrutura moderna, mas com padrão harmônico para a época”, descreve a coordenadora de projetos da Somattos. Durante o processo, foram restauradas muitas peças originais, como o piso hexagonal vermelho, as janelas de duas ou três folhas com venezianas de vidro, inúmeras portas, fechaduras e as cores das fachadas.

O comerciante Geraldo Figueiredo mistura alegria e nostalgia diante do número 311 da Avenida Brasil, onde trabalhou desde os 17 anos de idade (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Bulevar entre dois tempos

Foi aos 17 anos que o comerciante Geraldo Martins Figueiredo, hoje com 77, pisou pela primeira vez no sobrado de número 311 da Avenida Brasil. O jovem queria se iniciar na profissão de manutenção de veículos e recebeu a primeira oportunidade de emprego de Luiz Carlos Pimentel de Melo, então proprietário da loja Rei das Baterias. “Minha história inteira se passou ali. De empregado, cresci e me tornei proprietário do negócio, dando um novo nome: Geraldo Baterias”, lembra.

Ver o conjunto restaurado é um misto de alegria, nostalgia, mas também de pesar. “Quando o empreendimento comprou o edifício, nós tivemos de sair de lá. Queria ter continuado. Aliás, não queria ter saído nunca. Mas agora não temos mais condições de voltar. Consegui, pelo menos, trazer a minha loja de baterias para a rua ao lado, a Padre Marinho”, conta.

O quarteirão restaurado era agitado, com muitos estabelecimentos que ainda habitam a memória do comerciante Geraldo Figueiredo. “A vida toda aquele quarteirão da Avenida Brasil foi movimentado. Na minha época, já era de muito comércio, com alfaiataria, uma sapataria, a Selma Calçados, que era muito conhecida. O Bar e Restaurante Palmeiras também era muito conhecido, frequentado por famílias e pelos trabalhadores. Ali se bebia cerveja e discutia-se política e futebol comendo linguiças, torresmos e pratos mais rústicos, de boteco mesmo. Era animado”, afirma.

Para tentar trazer de volta a presença das pessoas de uma forma tão intensa quanto nos primórdios, um dos destaques da integração proposta pelo novo empreendimento foi a abertura de um bulevar entre a Avenida Brasil e a Rua Padre Marinho. A passagem entre as três edificações tombadas e o novo edifício residencial Home Residence permite à população transitar entre as vias que permeiam os edifícios históricos e o mais mo- derno. O local tem jardins e projeta sombras para tornar a passagem mais agradável.





USO MISTO O empreendimento já foi até reconhecido, em 2020, ao ser considerado o melhor projeto arquitetônico do Brasil na categoria “uso misto”, em uma das premiações de maior prestígio do mundo, o International Property Awards. “Buscamos uma simbiose, com equilíbrio de usos e arquitetura, um prédio que envolveu parte técnica e cultural, muito bacana, que nos deixou muito satisfeitos”, disse a coordenadora de projetos da Somattos, Martha Leão.

A construção residencial conta com apartamentos de um e dois quartos, de 40 ou 73 metros quadrados (m²). Há espaços de convivência e vaga para abastecimento de carros elétricos, lavanderia e bicicletário compartilhados já equipados com cinco bicicletas do condomínio, bem como um rooftop de lazer no 24º andar com vista panorâmica da cidade e piscina climatizada.