Templo foi entregue à comunidade durante missa celebrada pelo padre Eloísio Vieira (foto: Arquidiocese de BH/ Divulgação )

Uma joia dovolta a reluzir na paisagem do distrito de Ravena, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentro da celebração do centenário dade, houve celebração, na noite de terça-feira (11), para reabertura da Capela Nossa Senhora do Rosário, com característica do rococó.A missa presidida pelo Padre Eloísio Vieira, administrador paroquial, marcou os novos tempos do bem, que ficou fechado durante meses para as obras de restauro da pintura externa e interna, telhado, piso e parte elétrica.Os serviços foram realizados em parceria entre ae o poder público municipal.