Igrejas de BH tocam sino em homenagem às vítimas da COVID-19

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pediu às igrejas que, neste Domingo da Misericórdia, repiquem os sinos, às 15h, (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Um gesto para manifestar esperança e fé neste tempo difícil. Os sinos das igrejas católicas tocaram pontualmente às 15h neste domingo da Misericórdia em Belo Horizonte. O ato simbólico ocorreu em solidariedade diante das mortes pela COVID-19.





A decisão pela homenagem ocorreu após uma reunião feita pelo Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A proposta de repicar os sinos foi aprovada pelo Conselho Permanente.



O objetivo é passar a fé para as famílias impedidas de vivenciar o luto, a força para os profissionais da saúde e expressar o desejo dos brasileiros quanto à superação da pandemia.



Além dessa proposta, cada bispo, em sua jurisdição, pode pensar em outras ações pastorais.



No horário do ato, a Igreja da Boa Viagem, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul tocou os sinos por cerca de um minuto.





Vídeo: Marcos Vieira/EM/D.A Presshttps://t.co/lxzboMLF3n pic.twitter.com/KHUuzUHgrx — Portal UAI (@portaluai) April 11, 2021

Neste domingo, a CNBB inicia a segunda fase da campanha “É tempo de cuidar”. A iniciativa oferece ajuda emergencial aos mais pobres, principais vítimas da pandemia e de seus impactos sociais.

Minas Gerais passou das 28 mil mortes pela COVID-19 neste domingo (11/04), após atualização divulgada em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desde o início da pandemia, são 28.004 vidas perdidas pelo coronavírus em território mineiro. neste domingo (11/04), após atualização divulgada em boletim epidemiológico da(SES-MG). Desde o início da pandemia, são 28.004 vidas perdidas peloem território mineiro.





Desses óbitos, 386 foram registrados entre esse sábado (10/04) e este domingo.



Já o total de casos confirmados em Minas chegou a 1.225.818 desde o início da pandemia, com 5.180 confirmações nas últimas 24 horas.





O governo de Minas também informa que 87.782 pacientes seguem em acompanhamento e que 1.110.032 conseguiram se recuperar da COVID-19.





Também de acordo com a Ses, 2.156.274 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Dessas, 666.437 conseguiram tomar a segunda. Ao todo, 4.631.172 foram distribuídas pelo governo.