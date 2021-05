Vereadores aprovam igrejas e templos como serviço essencial em Divinópolis

Projeto foi aprovado para permitir a realização de missas e cultos na pandemia (foto: Diocese de Divinópolis)

Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, aprovaram projeto de lei que torna igrejas e templos religiosos serviços essenciais. Apresentado em janeiro, a matéria só foi votada nessa quinta-feira (6/5), Vereadores de, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, aprovaram projeto de lei que torna igrejas e templos religiososserviços essenciais. Apresentado em janeiro, a matéria só foi votada nessa quinta-feira (6/5), quase um mês após o Supremo Tribunal Federal (SFT) formar maioria a favor do entendimento de que cabe aos governadores e prefeitos a escolha sobre a proibição ou não de missas e cultos durante a pandemia da COVID-19



O projeto foi apresentado pelo vereador Flávio Marra (Patriota) e tem como coautor Wesley Jarbas (Republicanos).



“A maioria das pessoas exerce uma religião como forma de evolução pessoal, principalmente no que tange a sanidade psicológica”, afirmaram os parlamentares na justificativa. Ambos alegaram que o momento atual exige “saúde mental e fé”.



Eles ainda argumentaram que, respeitadas às exigências de distanciamento e higienização, é possível a celebração.



“Segundo a Revista Brasileira de Enfermagem, as práticas religiosas podem ajudar a manter a saúde mental e prevenir doenças mentais, porque elas influenciam psicodinamicamente, auxiliando o indivíduo a lidar com a ansiedade, medos, frustrações, raiva, sentimentos de inferioridade, desânimo e isolamento”, enfatizaram.



Opiniões divididas

O projeto dividiu opiniões ao longo dos meses. Ele foi pautado em outras reuniões, porém a votação foi adiada a pedidos de vereadores. Uma emenda, da vereadora Lohanna França (Cidadania), até então crítica à proposta, foi aprovada, condicionando a essencialidade ao seguimento de protocolos impostos pelos órgãos sanitários.



O vereador Diego Espino (PSL) foi a favor, entretanto, levantou a possibilidade de, independentemente da lei municipal, o município ser obrigado a fechar as igrejas. “Se, por ventura, Divinópolis voltar para a onda roxa, mesmo que ela tenha uma lei ela não será permitida, porque devemos seguir a lei estadual (...) Só para ser claro e a gente não fazer disso aqui um palanque político”, argumentou.



Pelo Minas Consciente, as celebrações religiosas são permitidas, seguindo restrições, nas ondas vermelha, amarela e verde. A exceção é a roxa.



O advogado Jarbas Lacerda também entende que a legislação não pode sobrepor à do estado, embora o município tenha competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como regulamentar as atividades essenciais ou não que se enquadrem nesta situação. O cenário muda quando trata-se de pandemia.



“Em se tratando de uma pandemia e uma questão de saúde que afeta todo território do estado, e até o país, aí temos que entender que o município não pode ter nenhuma iniciativa de norma que possa contrariar a legislação estadual ou até mesmo a jurisdição do estado sob o município no que tange à preservação da saúde e a condição de vida da pessoas”, explicou.



No ano passado, os então vereadores também incluíram na lista de atividades essenciais aquelas ligadas ao esporte, dentre elas academia. Entretanto, o Ministério Público (MP) recomendou ao município que seguisse as diretrizes do Minas Consciente.



Agora, o projeto segue para ser sancionado ou vetado pelo prefeito Gleidson Azevedo (PSC).



*Amanda Quintiliano especial para o EM