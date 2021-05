Prefeitura de Ouro Preto alerta para golpe de falsos agentes de saúde

Segundo a Secretaria de Saúde, as falsas agentes de saúde foram em dois bairros do distrito de Cachoeira do Campo aplicar o golpe (foto: Reprodução/Google Street View) Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, já conseguiu fazer uma vítima de furto.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Ouro Preto, duas mulheres disfarçadas de agentes de saúde entraram em contato, de porta em porta, com moradores do distrito alegando que a Unidade de Básica de Saúde (UBS) estaria fazendo uma pesquisa sobre a vacinação contra a COVID-19 e, à espera da distração da vítima, cometeram o furto.



O fato aconteceu no bairros de Vila Alegre e Alto da Beleza nessa quinta-feira (6/5).

Segundo a Secretaria de Saúde, as mulheres pediram o cartão de vacinação dos moradores e perguntaram se a pessoa teve algum efeito adverso após a vacinação. Um dos moradores, desconfiado da ação, expulsou as falsas agentes e entrou em contato com a coordenação da UBS de Cachoeiro do Campo.



Ainda segundo a Secretaria de Saúde, outro morador do distrito não teve a mesma desconfiança e, ao permitir que as falsas agentes entrassem na casa dele, foi subtraído um cartão de crédito com senha e os golpistas conseguiram sacar o valor de R$ 4 mil.



Para evitar mais golpes, a Prefeitura de Ouro Preto publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (7/5), um comunicado informando que não estão sendo realizadas visitas domiciliares de pós-vacinação para verificar nenhum tipo de efeito adverso da vacina.



A prefeitura orienta que em caso de qualquer tipo de reação adversa, o morador deve procurar o posto de saúde mais próximo de casa. No comunicado, a prefeitura pediu aos moradores para ficarem atentos e não abrirem a porta de casa para estranhos.



O distrito de Cachoeira do Campo fica a 20 quilômetros da sede de Ouro Preto, tem uma unidade da Polícia Militar e está em fase de implantação de uma delegacia de Polícia Civil.



O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, mas até a publicação dessa reportagem não obteve as respostas.