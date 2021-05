Contagem libera casas de festas e abertura de bares aos domingos

Contagem, na Grande BH, flexibilizou ainda mais o funcionamento do comércio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Quadras esportivas também poderão funcionar de segunda a sexta-feira, de 18h às 23h. No sábado e domingo, o horário vai das 8h às 20h. Vale destacar que não está permitida a presença de público.





A nova portaria também autorizou o funcionamento das feiras livres permanentes dos bairros Eldorado, Amazonas e Nova Contagem, além das feiras do Programa Economia Solidária. O sinal verde vale para este sábado (8/5), das 7h às 15h.





Eventos com venda de ingressos, como cinemas, museus e parques de diversão, por exemplo, continuam proibidos em Contagem, assim como boates e casas de dança.





Fôlego para a economia

De acordo com Marília Campos, as atividades foram liberadas para que a economia de Contagem ganhasse fôlego. A prefeita cobrou responsabilidade da população para que o comércio permaneça aberto.





