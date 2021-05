Após dias de queda, ocupação de UTIs e enfermarias em BH tem ligeira alta

Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria tiveram alta muito pequena, mostrando estabilidade em BH (foto: Divulgação/Fhemig)

Depois de quatro dias seguidos de queda, os indicadores de ocupação de UTIs e enfermarias feitos diariamente pela prefeitura de Belo Horizonte apresentaram pequena alta nesta sexta-feira (7/5), de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Enquanto o fator de transmissão por infectado se manteve em 0,93, as UTIs apresentaram crescimento de 74,2% para 74,4%, mantendo-se no nível de alerta vermelho, considerado o mais perigoso. O maior índice da semana foi registrado segunda-feira (3/5), com 77% dos leitos ocupados.





A mudança nos indicativos é explicada pela redução de leitos exclusivos para COVID-19 na rede privada. Nessa quinta-feira (6/5), a prefeitura informou em seu boletim que os hospitais particulares contavam com 530 leitos. O último levantamento, porém, mostra que agora são 516 à disposição de pacientes. A ocupação é de 64,5%.





Por sua vez, a rede pública conta com 568 leitos para tratamento da COVID-19, com ocupação de 83,8% – no boletim anterior, era 85,7%.





Já as enfermarias cresceram de 52,8% para 53,8%, com o nível de alerta amarelo, que é o intermediário. A maior ocupação contabilizada na semana também foi na segunda-feira, com 56,2% das vagas preenchidas.





A PBH oferece hoje 1.165 leitos clínicos na rede pública para os pacientes com o coronavírus – a ocupação está em 56,5%. Já os hospitais privados também reduziram o número de leitos em relação à quinta-feira: de 873 para 870 vagas, sendo que 50,2% estão ocupados.





A cidade teve 22 mortes e 1155 casos por COVID-19 nas últimas 24 horas, mantendo o panorama da semana. O total é de 4.495 vidas perdidas desde o início da pandemia, além de 184.979. A prefeitura informou que mais de 171 mil pessoas se curaram da doença.





Até o momento, 613.556 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Outras 263.371 tomaram a dose de reforço. Mais de 1 milhão de doses já foram distribuídas em toda a capital mineira.





Nesta sexta-feira, a PBH começou a aplicar as doses da Pfizer às pessoas com comorbidades. Foram distribuídas 34.560 doses das 50.310 enviadas pelo Ministério da Saúde.