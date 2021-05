Montes Claros inicia vacinação de pessoas com comorbidades neste sábado

Prefeitura de Montes Claros inicia nova etapa da vacinação contra o coronavírus (foto: Fábio Marçal/divulgação)



A Prefeitura de Montes Claros inicia, neste sábado (8/5), a primeira fase da vacinação contra a COVID-19 para pessoas com comorbidades, consideradas fatores de risco para a doença.



Os moradores que se encaixam no perfil exigido serão atendidos em um sistema de imunização drive-thru e em noves pontos de vacinação – em dois shopping centers e nas unidades básicas de saúde da cidade.





De acordo com a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, na primeira fase da campanha deverão ser vacinadas contra o coronavírus 15 mil pessoas com comorbidades.



Não houve cadastramento prévio. Conforme estabelecido em decreto municipal, no ato da imunização a pessoa deverá apresentar um atestado médico que comprove ser portador da doença inserida no grupo prioritário para a vacina.

A prefeitura inicia a nova etapa de vacinação depois da imunização dos indivíduos acima de 60 anos. Também foram vacinaods profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiências de asilos e outras instituições, integrantes das forças de segurança e componentes de grupos de comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas.





Locais de vacinação

Neste sábado, a vacinação contra a COVID-19 será realizada no sistema drive-thru, no Montes Claros Shopping Center, das 8h às 20h, e no Ginasio Darcy Ribeiro, das 8h às 13h, para quem estiver à pé.

Também poderão ser procuradas as unidades de saúde dos bairros Major Prates, Santos Reis, Independência, Esplanada, Cidade Industrial e Planalto, das 7h às 17h, além das sala de vacinação do Montes Claros Shopping Center e do Ibituruna Shopping, das 9h às 21h.





No domingo (9/5), a imunização será realizada somente no drive-thru e nas salas dos dois shopping centers da cidade.





A partir de segunda-feira (10/5), informa a Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas serão aplicadas nas 29 salas de vacinação dos postos de saúde de Montes Claros, no drive-thru do Montes Claros Shopping e no Ginásio Darcy Ribeiro.





As comorbidades dos grupos prioritários a serem vacinados

Poderão se vacinar na nova etapa da imunização: pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades acima 18 anos, portadores de hipertensão arterial resistentes (HAR) e hipertensão arterial estágio 3 (com lesão em órgão ou com comorbidade.





E ainda: pessoas com obesidade mórbida (com IMC maior ou igual a 40), diabéticos e deficientes físicos permanentes, cadastrados no Benefício da Prestação Continuidade (BPC ).



O vacinômetro da prefeitura aponta que até quinta-feira (6/5), de 116.038 doses recebidas, foram aplicadas no município 96.122 doses de vacina contra a COVID-19 (59.753 da primeira dose e 36.369 da segunda dose).





Segundo o ultimo boletim epidemiológico do município, também de quinta-feira, já foram registrados na cidade 32.693 casos de coronavirus e 782 mortes provocadas pela doença.