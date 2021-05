Uberlândia começa a cadastrar pessoas com comorbidades para vacinação

comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal grave, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares graves, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer (em tratamento e com liberação médica) e obesidade grave. A lista completa pode ser consultada clicando

Poderão fazer o cadastro pessoas com idade entre 18 e 59 anos com as seguintes: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal grave, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares graves, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer (em tratamento e com liberação médica) e obesidade grave. A lista completa pode ser consultada clicando aqui

É necessário anexar um atestado médico confirmando a condição de saúde no momento do cadastro. O modelo será disponibilizado no Portal da Prefeitura para que a pessoa preencha as informações.



O atestado também deverá conter a Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo do médico responsável.



“Definimos a estratégia de disponibilizar o modelo de atestado para ser algo padronizado para todos e pensando também em quem não faz acompanhamento da rede pública”, disse a coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira.



Para quem é atendido na rede municipal, haverá um cruzamento de dados entre as informações fornecidas na hora do cadastro com o prontuário eletrônico municipal.



No entanto, é fundamental verificar se o cadastro foi confirmado. Caso não seja, será necessário anexar o atestado médico.