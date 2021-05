Homem deixa bilhete e depois dá tiros na casa dos pais do prefeito de Prata

Flagrante do momento em que o homem atira na residência (foto: Reprodução/Rede Social)

A casa dos pais do prefeito de, no Triângulo Mineiro, foi alvo de tiros no início da madrugada desta sexta-feira (7/5). A cena foi flagrada por uma câmera de segurança. Segundo Marcel Vieira Rodrigues Da Cunha, o Xexeu (PP), ainda foi deixado um bilhete com ameaças contra ele no local. A motivação seria um contrato com o município que não foi mantido com o suposto autor.O prefeito publicou, em um rede social, o vídeo do momento em que um homem de moto se aproxima da casa de seus pais, coloca o bilhete na caixa de correio, depois saca umae dispara contra o muro e portão da residência. Depois ele foge no veículo.Na postagem, o político escreveu: “Na noite de hoje, um BANDIDO foi até à residência dos meus pais, deixou umameaçando a mim de morte e toda a minha família, e após isso disparou 5 tiros contra o portão. Não retrocederei, não abaixarei a guarda e continuarei a fazer o nosso serviço. Intimidações e ameaças não farão com que eu desista de fazer o melhor pela a minha cidade. Enquanto pai, filho e esposo, defenderei a minha família da forma que for preciso”.Procurado, Xexeu informou que no bilhete uma pessoa dizia que o fim de umcom a prefeitura traria prejuízo para o empresário e que isso não seria aceito.“Minhatem 67 anos e meu meu pai, 63. Está todo mundo com medo. Imagina você receber uma ameaça falando que em 24 horas sua cabeça vai rodar”, disse o prefeito à reportagem.Ele não deu detalhes do contrato nem sobre o principal suspeito, mas contou que tudo foi repassado para as polícias Militar e Civil. Xexeu descartou qualquer tipo de tentativa de intimidação por fechamento de comércios durante a pandemia, uma vez que neste momento as atividades estão flexibilizadas em Prata.O prefeito ainda afirmou que trabalhou normalmente, mas polícia acompanha toda a família e uma viatura foi mantida na porta da prefeitura nesta sexta.