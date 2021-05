Poços de Caldas usa lote de 1ª dose para completar imunização da CoronaVac

Poços de Caldas vai completar ciclo vacinação com doses destinadas à 1ª aplicação (foto: Ascom/divulgação)

De acordo com a prefeitura, a medida foi necessária porque as vacinas CoronaVac estão sendo enviadas pela Regional de Saúde em menor quantidade. E para não perder a eficácia, o município vai aplicar o reforço com algumas vacinas da CoronaVac que seriam para a 1ª dose.

Por meio de nota, a prefeitura explicou que ainda ninguém perdeu o prazo e a Secretaria de Saúde disponibiliza, a partir desta sexta-feira (7/5), duas linhas telefônicas para agendamento das pessoas que já passaram dos 28 dias de prazo entre a aplicação da 1ª e 2ª dose.

“Após o agendamento e com a disponibilidade de novas doses, essas pessoas cadastradas receberão o imunizante. Conforme as novas doses de vacina chegarem ao município, este público será contemplado.”, diz prefeitura.

O agendamento já começou a ser feito e, segundo a prefeitura, já tem 20 moradores nessa condição. O setor de Vigilância Epidemiológica está responsável por esse cadastro, que é feito das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.



Os telefones para dúvidas e agendamentos serão: 035 3697-5973 ou 3697-5985.

“A Secretaria de Saúde informa ainda que passar dos 28 dias de intervalo não interfere na eficácia da vacina, porém, caso ocorra um atraso no esquema vacinal, deverá ser contemplado com a segunda dose o mais rápido possível”, afirma.