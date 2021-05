Itajubá inicia vacinação de pessoas com comorbidades nesta sexta-feira

Prefeitura de Itajubá amplia grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)

A Prefeitura de Itajubá informou que irá iniciar, nesta sexta-feira (7/5), a vacinação das pessoas com comorbidades e deficiências permanentes contra a COVID-19. Gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias também foram incluídas nesse novo grupo prioritário, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI).



Com a chegada de uma nova remessa de vacinas nesta quinta-feira (6/5), a prefeitura pôde ampliar o grupo prioritário. De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Itajubá recebeu 2.900 da AstraZeneca e 140 unidades da CoronaVac.



Novo grupo prioritário

Nesta sexta-feira, em Itajubá, serão vacinadas pessoas de 55 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).



A imunização será no Ginásio do Tigrão, das 8h às 14h.



É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a deficiência.



Além disso, pessoas com doença renal crônica em hemodiálise, com mais de 18 anos, receberão a primeira dose do imunizante no dia de hemodiálise – Hospital de Clínicas e da Santa Casa.



Já quem tem síndrome de down, acima de 18 anos, será vacinado na APAE.



A prefeitura também informou que as gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades acima de 18 anos serão convocadas pelos postinhos de saúde, assim como pessoas de 58 e 59 anos com comorbidades.