Menino de 5 anos preso em árvore em Itajubá sonha em ser bombeiro

CBMMG/divulgação (foto: Bombeiros resgatam criança presa em árvore) Um menino de 5 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar entalado em uma árvore. O caso aconteceu durante brincadeira com outras crianças no fim da tarde de quinta-feira (29/4), em Itajubá, no Sul de Minas. Yuri Gabriel tem autismo e sonha em ser bombeiro.

CBMMG/divulgação (foto: Menino ficou com a perna presa em galhos da árvore) De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe do menino de 5 anos ligou na central pedindo apoio para resgatar o filho, que estava entalado em uma árvore. O caso aconteceu durante brincadeira com outras crianças no Bairro Açude, nos fundos da casa da vítima.

Os militares informaram que o menino estava com a perna esquerda entalada entre dois galhos da árvore, com cerca de um metro do solo.





“Ele estava brincando de costume. E eu estava arrumando casa. Ele estava tentando olhar o outro lado da cerca, quando ficou preso na árvore. Mas, como ele é muito arteiro, não passou na minha cabeça que pudesse ser grave. A outra perna dele ficou pendurada, tentei passar óleo para tirar, mas não resolveu. Aí, eu precisei segurar o corpo dele até a chegada dos militares”, explica a mãe do menino, Adriele Bebiano.

De acordo com Adriele, ela descobriu recentemente que Yuri Gabriel tem autismo e ficou surpresa com a reação dele. “Ele até me surpreendeu, porque eu fiquei mais desesperada”, afirma.



O Corpo de Bombeiros conseguiu soltar a criança após expandir os troncos da árvore com uma ferramenta. O menino não teve ferimentos. “Ele está bem e já voltou a fazer arte”, brinca a mãe.





Além disso, o final feliz teve um significado maior para a criança. “Yuri sonha em ser bombeiro e ficou muito feliz com a presença deles em casa, até brincou no carro dos militares”, acrescentou Adriele.

CBMMG/divulgação (foto: Yuri Gabriel tem autismo e sonha em ser bombeiro) De acordo com Adriele, ela descobriu recentemente que Yuri Gabriel tem autismo e ficou surpresa com a reação dele. “Ele até me surpreendeu, porque eu fiquei mais desesperada”, completa.

O Corpo de Bombeiros conseguiu soltar a criança após expandir os trocos com uma ferramenta. O menino não teve ferimentos. “Ele está bem e já voltou a fazer arte”, afirma mãe.

Além disso, o final feliz teve um significado ainda maior para a criança. “Yuri sonha em ser bombeiro e ficou muito feliz com a presença deles em casa, até brincou no carro dos militares”, diz.