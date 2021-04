Itajubá divulga relatos de moradores que perderam parentes para a COVID

Ana Paula dos Santos perdeu pai e a mãe para a COVID em menos de um mês (foto: Reprodução prefeitura de Itajubá ) Itajubá irá divulgar uma série de depoimentos de moradores que perderam seus familiares para a COVID-19 para conscientizar a população. No primeiro vídeo, que foi divulgado nessa segunda-feira (26), Ana Paula dos Santos fala sobre a dor de perder pai e a mãe para a doença. A prefeitura deirá divulgar uma série de depoimentos de moradores que perderam seus familiares para apara conscientizar a população. No primeiro vídeo, que foi divulgado nessa segunda-feira (26), Ana Paula dos Santos fala sobre a dor de perder pai e a mãe para a doença.



"A dor é imensurável, é como se tivesse arrancado um pedaço do meu coração. Eu perdi os dois grandes amores da minha vida em menos de um mês. Não foi fácil, e eu não desejo isso para ninguém. Tome as precauções para que você não passe pelo que eu passei. É desesperador ouvir o médico falar pra você que não tem mais jeito. Então cuide-se, a pandemia ainda não acabou", ressalta emocionada Ana Paula.

COVID-19 em Itajubá

O município contabiliza 7.077 diagnósticos positivos para o novo coronavírus e 329 mortes desde o início da pandemia, de acordo com boletim divulgado pela prefeitura. Itajubá é a cidade do Sul de Minas com mais óbitos por COVID-19, a única com mais de 300 vítimas da doença. Além disso, é a quarta com mais casos confirmados na macrorregião.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)