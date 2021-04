Operação desmascara esquema de distribuição de drogas em presídios

Operação realizada fora do presídio quebra esquema de fornecimento de drogas e celulares a presos (foto: PCMG)

Umdedee depara detentos dode, no Triângulo Mineiro, foi desmascarado na manhã desta terça-feira (27/4), graças a uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. O principal articulador do grupo criminoso foi preso em flagrante por porte ilegal de, além de outros dois, sendo um por tráfico de drogas e o segundo por tentativa de homicídio.

Tudo começou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foram 13 endereços averiguados, que estavam relacionados com nove alvos da operação. Foi quando aconteceram as prisões.

Segundo o delegado Felipe Oliveira Monteiro, de Araguari, nas celas da unidade prisional os policiais penais encontraram nove aparelhos celulares, além de baterias e carregadores. Já nos demais imóveis, foram arrecadados uma arma de fogo e um simulacro, maconha e uma balança de precisão.

Segundo ele, as investigações tiveram início há um ano e apontaram a liderança do esquema e demais envolvidos, bem como a dinâmica da ação criminosa. “Conforme apurado, esse investigado aliciava adolescentes para arremessar entorpecentes no interior do presídio. Ele poderá ser responsabilizado por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.”

Na operação desta terça-feira, um dos suspeitos, após os policiais cumprirem o mandado de busca em sua casa, acabou sendo preso em flagrante por homicídio tentado. “O investigado deparou com um desafeto e jogou o veículo na direção da vítima, tentando atropelá-la”, conta o delegado.

Com o terceiro preso, os policiais encontraram materiais ligados ao tráfico. Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por tráfico de drogas. Houve também a condução de outra pessoa que foi autuada por uso de drogas, sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. Seis presos foram encaminhados para o sistema prisional.