Araxá inicia vacinação de pessoas com comorbidades na próxima semana

Araxá, que é a segunda maior cidade do Triângulo Sul, já recebeu, desde o início da vacinação, um total de 31.839 doses (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá, no Triângulo Mineiro, começa a vacinar contra COVID-19, no início da próxima semana, pessoas com síndrome de Down, comorbidades, deficiências permanentes graves, além das grávidas e puérperas.

Segundo o Vacinômetro de Araxá, a cidade, que é a segunda maior do Triângulo Sul, já recebeu, desde o início da vacinação, um total de 31.839 doses, sendo que 27.022 foram aplicadas (17.408 primeiras doses e 9.614 segundas doses).

De acordo com o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, as 27 cidades do Triângulo Sul receberam na manhã desta quarta-feira (5/5), no aeroporto de Uberlândia, 25.160 primeiras doses de AstraZeneca e 1.030 segundas doses de CoronaVac.



Novos grupos precisam comprovar condição clínica

Para garantir a vacinação da primeira dose da vacina contra a COVID-19, as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente grave, síndrome de down, grávidas e puérperas, segundo a Secretária de Saúde de Araxá, devem comprovar a sua condição clínica.

“A Secretaria Municipal de Saúde exigirá no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

Para puérperas também será exigido comprovante de nascimento do recém-nascido.

Já as pessoas com deficiência permanente grave (BPC) devem apresentar o comprovante de pagamento do último benefício. As declarações apresentadas serão de total responsabilidade da pessoa e do médico”, diz nota.

Atual fase da vacinação em Araxá

Nesta quinta-feira (6), entre 8 e 16h, a vacinação contra a COVID-19 em Araxá foi voltada aos idosos de 61 anos. Eles receberam as primeiras doses dos imunizantes em três Unidades de Saúde - Uninorte, Unileste e Unioeste, onde foram divididas duas filas: uma para idosos que estavam em veículos (drive-thru) e outra fila para aqueles que não possuem meio de transporte.

Ocupação da UTI/ COVID de Araxá perto do limite



Segundo o último boletim epidemiológico em Araxá, dos 20 leitos de UTI para pacientes com a COVID-19 existentes na Santa Casa de Misericórdia, 18 estão ocupados (90%) – 11 pacientes de Araxá, quatro de Santa Juliana, dois de Ibiá e um de Pedrinopolis.



Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria em Araxá está em 38%, ou seja, dos 26 leitos disponíveis, 10 estão ocupados. Entre os pacientes, cinco de Araxá, um de Perdizes e quatro de Ibiá.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 8.982 casos positivos, sendo que destes 139 pessoas morreram e 8.349 se recuperaram.