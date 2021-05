COVID-19: fila de espera por leito cai de 179 para 157 em MG

O número de novos casos demonstra que a transmissão segue em alta no Estado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Números em Minas

Minas confirmou 8.725 casos e 328 mortes por COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira (06/05), o Estado ultrapassou a marca de 35 mil pessoas que morreram vítimas do novo coronavírus.

O número de novos casos demonstra que a transmissão segue em alta no Estado que, desde o início da pandemia, teve 1.396.534 pessoas diagnosticadas com a doença.





A pressão poremdiminuiu e passou de 179 pessoas para 157 em uma semana. Essa foi a informação divulgada nesta sexta-feira (6/5), após reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado A incidência da COVID-19 no estado, no entanto, teve aumento de 11% nos últimos sete dias. Por isso, parte dos municípios da Regiãode Minas Gerais vai retornar para adoa partir de sábado (8/5).Na semana passada, o governo informou que havia Minas teria tido uma queda de 38% na incidência do coronavírus.De acordo com a pasta, o percentual de pessoas com sintomas que testam positivo para COVID-19, se manteve em 39%, mesmo índice da semana passada - indicando estabilidade da doença.