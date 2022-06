Rotatórias em formato oval chamam a atenção em BH

Rotatória oval no bairro São Bento deixa a curiosidade: por qual razão foi construída assim? (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma rotatória inusitada chama a atenção de quem passa pelo bairro São Bento, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Trata-se de um formato oval, bem diferente dos habituais círculos.





O entroncamento fica nas ruas Yvon Magalhães Sales e Deputado Milton Sales. A configuração oval deixa dúvidas: por qual motivo a rotatória foi executada dessa forma? É algum erro de trânsito? É arriscado para motoristas e pedestres?





De acordo com o especialista em trânsito Agmar Bento, professor do Departamento de Engenharia de Transportes do CEFET-MG, as rotatórias elípticas são comuns e não apresentam riscos para pedestres ou motoristas.









Ver galeria . 8 Fotos Rotatória oval na Avenida Francisco Deslandes com Rua Cristina, no bairro Anchieta, no Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )

“Esta forma de minirrotatória é projetada e implantada quando as condições (dimensões) geométricas do local são favoráveis. Ou seja, uma forma elipsóide irá organizar melhor o fluxo de automóveis”.





Conforme Agmar Bento, o entroncamento pode ser feito nesse molde “quando o formato da interseção não se apresentar de forma simétrica”.





O aspecto diferente desperta curiosidade, mas Bento garante que é seguro. Ele ressalta a importância do uso de materiais corretos e da sinalização horizontal (feita no asfalto) e vertical (placas) que possam orientar motoristas e pedestres de forma adequada.





A BHTrans informou que a rotatória no São Bento foi demarcada neste formato “devido à geometria local”.





Outras rotatórias ovais





A rotatória oval não é exclusividade do bairro São Bento. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, informou que há instalações semelhantes nas avenidas João XXIII e João Paulo I, no bairro Alípio de Melo (Pampulha), e na Avenida Francisco Deslandes com Rua Cristina, no bairro Anchieta (Centro-Sul).