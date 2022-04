Zema: uso de máscaras não será mais obrigatório em locais fechados

Governo de Minas passa a desobrigar o uso da máscara de proteção a partir de domingo (1º/05) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Governador de Minas, Romeu Zema, confirmou nesta quarta-feira (27/04) em suas redes sociais que o uso de máscaras de proteção em locais fechados não será mais obrigatório no estado a partir de domingo (1º/05). Na semana passada, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, já tinha anunciado a medida.

A partir de 1º de maio, está desobrigado o uso de máscaras em locais fechados em Minas. Com o avanço da maior operação de vacinação da história de Minas, depois de mais de 2 anos de pandemia, o sorriso dos mineiros poderá de novo ser mostrado pra todo o mundo. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) April 27, 2022

Ao falar da decisão, o governador comemorou: "A partir de 1º de maio, está desobrigado o uso de máscaras em locais fechados em Minas. Com o avanço da maior operação de vacinação da história de Minas, depois de mais de 2 anos de pandemia, o sorriso dos mineiros poderá de novo ser mostrado para todo o mundo", escreveu Zema no Twitter.

A orientação do Estado deve ser avaliada pela prefeitura de cada município, que decide se o uso da proteção será realmente desobrigado.

No último boletim divulgado pelo governo, a cobertura de vacinação em Minas Gerais está em 83% da população acima de 5 anos com as duas doses, e 56,8% da população acima de 18 anos com a dose de reforço.

Sobre a quarta dose, também chamada de segundo reforço, 1,64% do público-alvo já se vacinou.

Em Belo Horizonte, a campanha de vacinação contra a COVID-19 segue acontecendo de segunda a sexta-feira, nos centros e postos extras listados no site da Prefeitura de BH. Há repescagem para todos os públicos já convocados, de qualquer dose.