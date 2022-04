Via Liberdade passa em 3 estados e no DF

Entrega da partitura original do Hino Nacional marcou cerimônia de lançamento do novo caminho, o maior para o turismo no país (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Um caminho para interligar belezas naturais, história, cultura e o rico patrimônio de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. O governador Romeu Zema assinou na noite de ontem, em Belo Horizonte, o decreto que dá início, oficialmente, ao lançamento da maior rota turística e cultural do país: a Via Liberdade.

A cerimônia começou às 17h30, com a chegada, ao Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, da partitura original do Hino Nacional e de outros três hinos importantes na história do Brasil para serem mostrados até setembro na exposição “Já raiou a Liberdade”, no Palácio da Liberdade. “Estamos abrindo as festividades do Bicentenário da Independência do Brasil com o anúncio da Via Liberdade, que passa por monumentos importantes, como Ouro Preto (Região Central de Minas), e é a maior rota turística do país”, disse Zema. As partituras, em caixa de madeira, foram conduzidas pelos Dragões da Independência e Cavalhada de Mateus Leme.

A parceria na empreitada vai fomentar o turismo das cidades e, consequentemente, o desenvolvimento territorial e econômico das regiões contempladas. O investimento total na Via Liberdade contempla também editais de cultura e turismo e investimentos em projetos nas autarquias estaduais.

Significado





A rota foi criada em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, pois, segundo o secretário de estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira, percorre as cidades que tiveram protagonismo nesses momentos históricos, desde a fase do Brasil Império no Rio de Janeiro, passando pelos movimentos libertários em Minas, a conquista do interior, em Goiás, a Independência do Brasil e a criação modernista de Brasília. A Via Liberdade conta com ações e programas estratégicos que serão desenvolvidos ao longo da BR-040 e imediações. São mais de 300 cidades nesse percurso, que apresentam sete Patrimônios da Humanidade e 80 Patrimônios Memória do Mundo.

A Via Liberdade, que não tem previsão de sinalização por uma questão de sustentabilidade, conforme disse Leônidas, conta com quatro eixos de ações, de forma conjunta, pelos três estados e Distrito Federal, sendo de estruturação, sinalização, promoção dos roteiros e destinos turísticos e intercâmbio cultural. Para conhecer a rota e obter mais informações, basta acessar o portal www.vialiberdade.com.br . Como há trechos demandando obras para melhorar o trânsito, Leônidas explicou que os quatro governadores já procuraram o Ministério da Infraestrutura para que as necessárias intervenções estejam na pauta, ainda este ano, com a concessionária.

Na oportunidade, foram apresentados diversos produtos para serem comercializados nos circuitos culturais do caminho, a exemplo de vinho, doce, queijo e café do cerrado, pelos três estados integrantes da rota e o Distrito Federal. São 24 parques, integrando 70% do patrimônio tombado do país, com paisagens entre montanhas e mar, cidades imperiais, natureza exuberante, horizontes, capitais, metrópoles, comidas típicas, tradições, sertão, arte e contemporaneidade. Além da Via Liberdade, o governo de Minas disponibiliza, para todo o estado, linhas de crédito na ordem de 280 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para ações de estruturação do turismo.

Exposição No lançamento da Via Liberdade, tiveram destaque as referências históricas e abertura da exposição dos quatro principais hinos do Brasil: da Independência, Nacional, da Bandeira e da Proclamação da República. As peças chegaram a BH no dia 19, procedentes do Rio de Janeiro.

Os manuscritos saíram do Arquivo Público Mineiro, na Avenida João Pinheiro, e foram levados para a extremidade da Alameda das Palmeiras, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. Três oficiais dos Dragões da Inconfidência estavam de cada lado, um militar com vestimenta de alferes ao centro e a cavalhada de Mateus Leme, com 24 cavalheiros ao fundo, receberam a partitura original do Hino Nacional. A partir daí, foi iniciado o deslocamento até o Palácio da Liberdade.

Romeu Zema recebeu o hino das mãos do alferes, e em seguida, foi aberta a exposição, com a solenidade de assinatura do decreto. As autoridades foram encaminhadas à grande Tenda do Palácio para assinatura do documento e depois visitaram a feira montada com atrativos turísticos dos três estados e Distrito Federal.