Trabalhadores rurais abandonados vão passar mais um dia em Casa de Passagem

Até o início da noite de hoje (26/4), ainda não havia informações do horário da partida deles para as cidades de Cajapió e São Vicente Ferrer, no Maranhão, e em qual ônibus eles vão viajar. A informação é de um servidor público que preferiu não se identificar.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba para saber qual a situação neste momento dos trabalhadores rurais que estão na Casa de Passagem, bem como se já há a previsão do dia e horário do retorno deles para São Luís (MA) e como isso irá acontecer, mas não obteve resposta, até o fechamento desta matéria.

Segundo nota da Prefeitura de Uberaba, divulgada no início da tarde de hoje, eles ficarão em acolhimento provisório até que haja a solução do conflito trabalhista. A ocorrência de abandono deles foi registrada na Polícia Militar (PM), sendo que a situação está sendo investigada pela Superintendência Regional do Trabalho e Polícia Federal (PF).

Além do abandono, os trabalhadores relataram ao registro policial que viveram na fazenda de Veríssimo situações de trabalho análogo à escravidão

Segundo relato dos trabalhadores, o fazendeiro que os contratou não cumpriu com as obrigações trabalhistas, já que os alimentos eram insuficientes, falta de água potável, alojamento pequeno para muitas pessoas, colchões em péssimo estado, banheiro em condições precárias e falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

"Eles prometem uma coisa lá no Maranhão, pelo telefone, e chega aqui e é outra. Inclusive, as condições e o tratamento não eram suficientes para esse serviço, que é desgastante e sofrido. Sol quente, calor, chuva. O café da manhã era só um pãozinho para cada. O almoço era fraco demais. Não tinha água gelada suficiente e não pagavam um valor adequado para o nosso trabalho", lamentou o trabalhador rural José Ribamar Campos Costa, em entrevista à TV Integração.

Proprietário da fazenda se posicionou

O dono da fazenda declarou que “os trabalhadores não foram abandonados na BR-050 e que o problema foi que o ônibus da empresa contratada iria sair de Goiânia para pegá-los em Uberaba, mas apresentou problema mecânico, causando o atraso”.

Ainda conforme o fazendeiro, as passagens para o Maranhão já tinham sido compradas.

“O grupo recebeu jantar, café da manhã e almoço e iriam embora ainda nesta terça-feira (26) para o Maranhão. Trabalho há quatro anos com trabalhadores rurais e é a primeira vez que enfrento essa situação”, finalizou.