Mulher é flagrada por câmeras roubando plantas de restaurante, no Lourdes

Nos canteiros do restaurante, as marcas do roubo, que foi registrado pelas câmeras de segurança (foto: Reprodução/Instagram)

Nesse domingo (24), por volta das 20h, uma mulher não identificada roubou as plantas do restaurante Pacato, localizado no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A senhora foi flagrada por câmeras do próprio restaurante.