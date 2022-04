Comércio da Grande BH não poderá funcionar no feriado de 1° de maio

Para Sindilojas, feriado é de portas fechadas em BH e região metropolitana, CDL ainda não se pronunciou (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte comunicou, em nota, que o comércio lojista não pode convocar seus empregados para trabalhar no próximo domingo, feriado de 1° de maio. A determinação vale para Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, São José da Lapa e Vespasiano.









A Lei 10.101/00, alterada pela Lei 11.603/07, determina que a convocação para trabalho em feriados depende da autorização em Convenção Coletiva, que está sendo negociada entre o Sindilojas BH e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte.





Após polêmica e disputa sobre o funcionamento comercial no feriado de “Sexta-feira da Paixão” , no último dia 15/4, o CDL/BH (Câmara dos Dirigentes Lojistas) ainda não se pronunciou sobre a possível convocação de trabalhadores do comércio no feriado de 1° de maio.





O 1° de maio, conhecido como Dia do Trabalho, é uma data comemorativa internacional, com origem em uma greve histórica realizada em 1886, nos Estados Unidos. Além do descanso, é um dia em que são realizadas manifestações de trabalhadores em diversos países pelo mundo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais