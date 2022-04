Cãozinho Bidu é encontrado pela família em BH

"Nós recebemos uma denúncia anônima, de uma pessoa que tinha descrições que batia com as descrições das imagens da câmera de segurança, as imagens estavam meio borradas, mas a pessoa disse ter visto um rapaz com as características do vídeo e um cachorro parecido com o Bidu", conta Gabriela.









De acordo com ela, a esposa do rapaz entregou Bidu sem problemas. O cãozinho foi devolvido com a coleira, faltando apenas o pingente de identificação. A família que encontrou Bidu diz que o animal de estimação foi encontrado já sem o pingente. A advogada acredita que ele possa ter perdido o identificador antes de ter sido encontrado.





"Ele fugiu às 16h e foi encontrado às 16h57, então não sabemos o que aconteceu nesse período de uma hora. Ficamos muito agradecidos pela boa fé deles e por terem devolvido o nosso cãozinho. Já vamos providenciar outra coleira, para substituir essa que o pingente sumiu, e provavelmente arrumar um jeito de colocar um microchip nele", conta Gabriela.



Na esquerda, Isabela Ramalho, irmã da Giovana, uma das donas com o cãozinho Bidu (foto: Reprodução/Redes Sociais/Arquivo Pessoal)





O cãozinho voltou para casa ontem mesmo e, segundo Gabriela, estava todo feliz de ter encontrado os tutores. "Chegou em casa, pulou em tudo, cheirou tudo, os quartos. Depois, até pela idade né, ele ficou cansado e foi dormir, aí ele acorda, vê a gente, pula na gente, cheira tudo e volta a dormir, tá sendo assim, o ciclo dele desde que ele voltou para casa", relatou.