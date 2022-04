Família procura cachorro roubado na porta de casa em BH

De acordo com a dona do cãozinho, no momento em que ele foi levado ele estava com a coleira de identificação (foto: Arquivo Pessoal) A advogada Gabriela Cristina Ramalho, de 22 anos, procura pelo cãozinho Bidu que após fugir de casa foi levado por um homem e duas crianças, na Rua Olavo Bilac, no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova, m Belo Horizonte. Ela alega que o animal foi roubado por volta das 17h. Câmeras de segurança registraram o momento em que o cão é levado.

Eu não costumo usar muito o Twitter mas não custa tentar. Ontem, às 16h58, um homem com duas crianças pegou meu cachorro (Bidu) na porta da minha casa, no Bairro Santa Mônica/BH (região Venda Nova/Pampulha). O meu cachorro está com coleira com dois telefones. + pic.twitter.com/RhOuGT7cy8 %u2014 Isabela Ramalho (@belashout) April 25, 2022









Apesar de ter saído, o animal de estimação ficou próximo a casa dos donos. Inicialmente a família procurou o cãozinho pela vizinhança, mas não o encontrou. "Nós ontem procuramos o Bidu, mas até estávamos com medo que ele estivesse perdido ou tivesse sido atropelado, algo do gênero, até porque ele está com a coleirinha, então pensamos que se alguém tivesse encontrado teria ligado. Hoje nós acordamos desesperados achando que teria acontecido alguma coisa", conta.





De acordo com Gabriela, a coleira do animal de estimação contém os dois números de telefone da família, além da identificação.





Na manhã desta segunda-feira (25/4), a irmã da Gabriela teve a ideia de conferir as imagens do circuito de segurança da casa. Conforme a gravação, às 16h57 um homem em uma bicicleta, acompanhado de duas crianças, vê o Bidu próximo do imóvel.





Nas filmagens é possível ver uma das crianças se aproximando do cãozinho, pegando o Bidu no colo e levando até o homem. Em seguida, o homem leva o animal. Confira as imagens:









"Quando olhamos no vídeo de segurança vimos que uma pessoa realmente pegou o Bidu. Não sabemos porque essa pessoa não ligou, porque na coleirinha tem os dois telefones de contato. Mas aí tivemos uma pista maior para poder ir atrás dele, que foi quando a minha irmã fez a postagem no Twitter e conseguimos divulgar melhor nas redes sociais", pontua.





"Nossa maior preocupação é porque ele é um cachorro idoso, além dele ser membro da família. Nós viajamos com ele, ele fica perto da gente o tempo todo. Ele tem mais de 10 anos, ele tem problemas de saúde. É uma preocupação absurda para gente o que está acontecendo", relata Gabriela.





Segundo a advogada, a família já estava tomando as providências para registrar um boletim de ocorrência.





Contato





Caso alguém tenha notícias sobre Bidu pode procurar a família pelos perfis no Instagram @ gabrielaramalhoc e @ isabelaemmerich . Além disso, podem entrar em contato com as donas pelos seguintes números de telefone e WhatsApp: (31) 98493-1517, (31) 98331-6136 e (31) 98364-1081.