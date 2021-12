Prefeitura de Alfenas sanciona lei que cria o 'SUS animal'

Hospital será referência em Minas Gerais em castrações e pequenas cirurgias (foto: Prefeitura de Alfenas/Reprodução)

A Prefeitura de Alfenas, no Sul de Minas, sancionou uma lei que cria o Sistema Único de Saúde Animal e Meio Ambiente (Susama), no último sábado (18/12), na cidade.

Em sessão feita na Câmara Municipal, o artigo 5.124 que possibilitou a criação da Susama regula as ações de saúde, proteção ambiental e bem-estar animal, pelo Sistema Único de Saúde.

Entidades protetoras da causa e ONGs estiveram presentes no dia do evento. Segundo a coordenadora do programa de saúde Animal de Alfenas (PROSAN), Marta Pelegrin, a lei é um marco para a proteção da fauna do município.

“A adoção dessa política pública vai beneficiar a sociedade como um todo, reduzindo os riscos de doenças para humanos e assegurando acesso igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação dos animais”, disse a coordenadora.

As obras de construção para o primeiro Hospital de Cães e Gatos, no Náutico Clube, já foram finalizadas. O espaço conta com cerca de 1.210 m² de área construída, que são divididas entre canil, gatil, áreas de quarentena e isolamento, num total de 109 unidades (baias).

Departamentos de pré-operatório e pós-operatório, salas de cadáveres, depósitos de ração, setor administrativo com salas de recepção, consulta, banho e vacinação, cozinha, copa, banheiro também fazem parte da instalação. Além desses compartimentos, o hospital vai abrigar áreas de internação e farmácia, para os cães e felinos.

Ainda não há uma data definida para que as operações comecem na instituição.