COVID: 78 crianças de até 9 anos morreram durante pandemia em Minas

Em Belo Horizonte, foram seis as vítimas fatais na mesma faixa etária durante toda a pandemia, entre as 7.071 mortes registradas na capital. Os dados estão no boletim epidemiológico de terça-feira (21/12), da PBH.

LEIA MAIS 09:17 - 22/12/2021 BH aplica segunda dose em pessoas de 37 anos que tomaram vacina da Janssen

04:00 - 22/12/2021 Apelo para desafogar as UPAs

04:00 - 22/12/2021 Secretário aposta na chegada da vacina infantil em janeiro



O estudo mostra que 85% da população brasileira pode se vacinar, considerando pessoas acima de 11 anos. Desde setembro, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando. Nos dois meses seguintes ao dia 9 de outubro o ritmo chegou a perto do zero, 0,08% por dia. A Fundação Osvaldo Cruz divulgou, na terça-feira (21/12), resultados de pesquisa que apontam a importância da vacinação de crianças e pessoas que vivem em locais remotos para aumentar a imunização da população contra a COVID-19.O estudo mostra que 85% da população brasileira pode se vacinar, considerando pessoas acima de 11 anos. Desde setembro, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando. Nos dois meses seguintes ao dia 9 de outubro o ritmo chegou a perto do zero, 0,08% por dia.

Segundo os pesquisadores, os indícios são de que a vacinação está próxima do seu limite, com 74,95% da população imunizada com a primeira dose. E a forma de superar essa situação de estagnação seria ampliar as faixas etárias e a primeira dose em pessoas moradoras de locais de difícil acesso.

Na quinta-feira (16/12), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina produzida pela Pfizer em crianças com idade de 5 a 11 anos. Mas o Ministério da Saúde disse que só decidirá em janeiro e convocou audiência pública pra discutir o procedimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski ampliou para 5 de janeiro o prazo para que o governo se manifestasse sobre a inclusão da faixa etária no Programa Nacional de Imunizações. No dia 17, ele havia determinado que a resposta fosse dada em 48 horas.

A análise da Fiocruz teve como base a cobertura vacinal por unidade da federação e período de referência a Semana Epidemiológica 47, correspondente à última semana de novembro. O levantamento também demonstrou que o Norte e Nordeste têm a pior cobertura das duas doses, ao contrário dos estados do Sudeste e Sul.

O estudo ressalta que a estratégia de vacinação como medida de mitigação da pandemia tem sido uma medida efetiva, no Brasil e no mundo. Em relação à vacinação infantil, a pesquisa diz que há imunizantes com comprovada eficácia para este grupo etário e estudos de segurança indicam que é possível sua utilização.