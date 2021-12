BH aplica segunda dose em pessoas de 37 anos que tomaram vacina da Janssen

Vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta quarta-feira (22/12) a capital mineira está fazendo a repescagem da vacinação contra a COVID-19 para pessoas da faixa etária de 26 a 30 anos que estão com a segunda dose do imunizante da Pfizer em atraso. Há também aplicação da segunda dose no público com 37 anos que tomou a vacina da Janssen (dose única).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para tomar o imunizante da Pfizer é necessário que o intervalo das doses tenha completado 21 dias. Já para o reforço da Janssen, a última aplicação precisa ter no mínimo dois meses.

A Prefeitura também reforça que é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Os postos de vacinação disponíveis para a repescagem da Pfizer podem ser conferidos neste link https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/repescagem-segunda-dose-de-pfizer-para-pessoas-de-30-a-26-anos

Os locais da aplicação do imunizante da Janssen podem ser conferidos no site da Prefeitura.

