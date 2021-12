Motorista sai da pista, destrói cerca de empresa e foge deixando um ferido

O carro é do sogro do condutor (foto: Divulgação/PRF)

Um motorista fugiu após o carro em que ele estava sair da pista da rodovia BR-365 em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite de terça-feira (22/12), e destruir a cerca de uma empresa às margens da estrada. Não se sabe o que causou o acidente. No local, ficou um passageiro ferido, que mentiu a policiais ao informar que dirigia o veículo, mesmo não tendo habilitação.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso ocorreu na altura do KM 482 da rodovia, no sentido Uberlândia. O condutor deixou para trás o veículo, que pertence ao sogro, e o passageiro de 42 anos. Segundo informações de testemunhas, eles chegaram a trocar de lugar no veículo para que quando a PRF e o socorro chegassem, a vítima se passasse por condutor.



Apesar de a mentira ter sido derrubada ainda no local do acidente, não foi possível compreender o motivo de o homem ter dito que dirigia o carro e não ter a carteira de habilitação.



Por conta de todos os problemas, sendo a destruição do patrimônio privado ou as questões de trânsito, as multas envolvendo o caso podem passar de R$ 5 mil.



A PRF desconfia que ambos os ocupantes tinham consumido bebidas alcoólicas, devido às condições do ferido e do odor etílico no carro.