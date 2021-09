Jovem morre após capotar e destruir carro na BR-146, perto de Patrocínio

Após o acidente o Toyota Corolla da vítima foi parar fora da pista (foto: WhatsApp/Divulgação)

Um jovem de 20 anos morreu após capotar um Toyota Corolla, por motivos desconhecidos, no KM 25 da BR-146, município de Cruzeiro da Fortaleza, microrregião de Patrocínio, na tarde deste sábado (18/9).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem se acidentou no momento que transitava no sentido Patos de Minas, quando por algum motivo perdeu o seu controle direcional, vindo a capotar e o parar fora da pista.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local para investigar as causas do acidente. “A PCMG, assim que acionada, direcionou equipe da perícia criminal ao local do acidente ocorrido neste sábado (18), em Cruzeiro da Fortaleza, onde foram realizados os primeiros levantamentos. Um procedimento investigativo irá apurar as circunstâncias e a provável causa do acidente”, afirmou a corporação, por meio de nota.