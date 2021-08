Homem em surto psicótico coloca fogo em clínica de Patrocínio

Além de destruir um cômodo, fogo abalou estrutura física da clínica (foto: CBMMG)

Um surto psicótico, de um interno, foi a causa de um incêndio numa clínica de reabilitação psiquiátrica localizada no quilômetro 471 da BR-365, próximo a Patrocínio, no Alto Paranaíba, no final da noite de segunda-feira (23/8).

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram com uma das dependências já totalmente com as estruturas queimadas e com alguns focos no madeiramento, além de brasas pelo piso.

Testemunhas contaram que um dos internos, desencapou uma fiação e, em seguida, ateou fogo em um dos colchões da clínica.

Os bombeiros agiram rápido e conseguiram isolar o fogo somente nesse cômodo, evitando a sua expansão para outros quartos. Foi feito o rescaldo para retirar toda a possibilidade de reignição.

O local ficou isolado por causa do risco de desabamento, uma vez que as paredes estavam com a temperatura elevada e posteriormente tendo que ser repassado para um responsável técnico para averiguar o comprometimento da estrutura.