Chefe de fiscais de frigoríficos achado morto dentro de cova em Patrocínio

Lázaro Gilberto Borges era chefe da equipe de fiscais do SIF, que atuava em frigorífico, localizado na BR-365, proximidades do distrito de São João, município de Patrocínio (foto: WhattsApp/Facebook/Divulgação)

O chefe de equipes de fiscais do Sistema de Inspeção Federal (SIF) de Patrocínio, Lázaro Gilberto Borges, de 68 anos, foi encontrado morto, com ferimentos na cabeça, na tarde de ontem (6/12) dentro de cova, de cerca de um metro, nas proximidades de um condomínio de luxo da cidade, na Região do Triângulo Mineiro. Ele estava desaparecido há cerca de um dia, após ter saído para realizar caminhada no final da tarde do último domingo (5/12).

O Sistema de Inspeção Federal é responsável por averiguar irregularidades no fornecimento de carne a açouges e frigoríficos. O suspeito do homicídio ainda não foi identificado. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio de nota, que a investigação do crime segue em andamento.

Nas proximidades do local há câmeras de segurança, sendo que as imagens já foram repassadas para a PC de Patrocínio.





Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), assim que comunicada do encontro do corpo da vítima, a Polícia Civil deslocou equipe da perícia criminal ao local, onde foram realizados os trabalhos iniciais, e instaurou Inquérito Policial para apuração do crime.