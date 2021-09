Patrocínio libera limite de 75% de ocupação para atividades coletivas

Patrocínio, situado no Alto Paranaíba, tem cerca de 90 mil habitantes (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Com três pessoas internadas com COVID-19 (duas na ala de UTI e uma na enfermaria) e apenas 13 casos ativos, novo decreto de enfrentamento à doença em Patrocínio libera o limite de 75% de ocupação para atividades coletivas em cinema, teatro, boates, festas com vendas de ingresso e bilheteria, serestas em clubes sociais, salões de festa e igrejas.