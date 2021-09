Novos focos de incêndio mobilizam bombeiros durante a noite no Taquaril

Ver galeria . 18 Fotos Bombeiros, brigadistas e policiais montaram força-tarefa para combate ao incêndio na Região Leste de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press )

Fogo não é brincadeira. As pequenas chamas que se iniciaram no fim da manhã desta terça-feira (21/9) em uma mata no Bairro Jardim Taquaril , Região Leste de Belo Horizonte, se alastraram rapidamente e exigiram trabalho reforçado para extinguir as labaredas e eliminar risco à população.