Outro incêndio atinge o Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto

De acordo com a Santa Casa de Ouro Preto, por volta das 11h, os funcionários perceberam que uma área próxima ao heliporto do hospital estava em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. A instituição afirma que a fumaça provocada não afetou o atendimento do hospital porque o vento estava do lado oposto e as chamas atravessaram para o outro lado da rodovia e atingiu a área do Parque do Itacolomi.

Ainda segundo a Santa Casa, o fogo que atingiu a vegetação próxima ao hospital foi controlado por volta das 13h e os funcionários do hospital foram orientados pelo Corpo de Bombeiros a resfriar o local como forma de preveção, caso as chamas voltassem ou novos focos de incêndio aparecessem.

De acordo com o comandante da Companhia de Bombeiros de Ouro Preto, capitão Márcio Toledo, o fogo atingiu a Zona de Amortecimento (ZA) do Parque do Itacolomi e cerca de 40 pessoas estão na operação para impedir que as chamas invadam a área de preservação.

Na operação de combate às chamas, está sendo utilizado um caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) do Corpo de Bombeiros, um caminhão-pipa e dois aviões Air Tractor do Instituto Estadual de Florestas (IEF), uma caminhonete do Corpo de Bombeiros e outra que pertence ao IEF.

De acordo com a gerente do Parque do Itacolomi, Maria Lúcia Coimbra Cristo, 40 pessoas estão na operação de combate ao incêndio, entre eles policiais militares, bombeiors da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Ouro Preto e brigadistas do Parque Estadual do Itacolomi.

“Estamos fazendo de tudo para controlar, a equipe é competente e incansável, caso não consigamos ainda nesta segunda-feira, continuaremos amanhã”.

Rodovia dos Inconfidentes

De acordo com Toledo, com a ação da Polícia Militar de Minas Gerais, a rodovia dos Inconfidentes passou a tarde desta segunda-feira parcialmente interditada, com circulação intermitente, para evitar acidentes no local por causa da fumaça causada pelo incêndio.

“A fumaça diminuía e ela era liberada. Ela não ficou toda travada, mas, por segurança dos motoristas, ela ficou em alguns momentos parada. Por volta das 17h, o trecho foi totalmente liberado”.